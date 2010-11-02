Додано: Пон 24 чер, 2019 19:53

Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...