M-Audio написав:Вопрос-то в чём был? Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?
Ну да, доллара к грн. Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3. Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.
Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?
Оплата идёт по курсу,которая у них пишется,при входе в кабинет она видна,но её поломали и на данный момент идут покупки с зарубежных сайтов по 26.7,возможно осознанно это сделали и так и останется,уже недели две такое,я уже с их карты не оплачиваю.Зато возвраты идут как и прежде,по курсу конечно же меньше,чем написан.Было ведь нормально,зачем они это сделали и нифига не докажешь. У меня ещё проблема,при поступлении на карту,сумма долга под кнопкой рассчитать не меняется,сегодня немного закинула денег,если и завтра не изменится,потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.
Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...
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kreuz написав:Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...
сколько взяли за доверенность?
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Из других положительных моментов "нового процессинга" нужно отметить что % по депо теперь Начисляются и падают на карту (или пополняют тело депо) накануне вечером а не на следующий день к 15-00 (при пополнении депо падали утром следующего дня). Понятно что особо вечером пристроить под % их как бы никуда не получится, но пользоваться ими уже можно. Мелочь, но приятно
kreuz написав:Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...
сколько взяли за доверенность?
На картках грошей не тримаю, та й нічого не просили, тому гадаю, що безкоштовно, як і в Приваті.
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Анюта написав:потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.
У вас, видимо есть отделения, в которых можно с кем-то поговорить. В наших никто ничего не знает и ничего не может.
Недалеко от меня отделение новое открыли,уже не помню когда именно,девочки хорошие там. Я уже всё увидела сама собственными глазами.Имфа по долгам на кредитке обновляется теперь в 23.00,ну может чуток позже,я долго сегодня считала и поняла,что сумма долга в окне Рассчитать у меня показывало не правильно,с 1-17 число,потом они видимо перерасчёт сделали,правда теперь я должна отдать на 35 копеек больше,чем было потрачено до 1 июня,но то такэ,главное теперь мне всё ясно и понятно.И проценты после 23 часов теперь начисляют и не только.