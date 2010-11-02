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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1266126712681269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:07

  Alpha1251 написав:
M-Audio написав:Вопрос-то в чём был?
Курс платёжной системы доллара к гривне что-ли?


Ну да, доллара к грн.
Изначально вопрос к поддержке был - откуда 26.7, когда везде (на сайте и в приложении) 26.3.
Полтора часа диалога, чтобы это выяснить.

Вроде же в этой банке для евро, долл был курс банка раньше? Или нет?

Оплата идёт по курсу,которая у них пишется,при входе в кабинет она видна,но её поломали и на данный момент идут покупки с зарубежных сайтов по 26.7,возможно осознанно это сделали и так и останется,уже недели две такое,я уже с их карты не оплачиваю.Зато возвраты идут как и прежде,по курсу конечно же меньше,чем написан.Было ведь нормально,зачем они это сделали и нифига не докажешь.
У меня ещё проблема,при поступлении на карту,сумма долга под кнопкой рассчитать не меняется,сегодня немного закинула денег,если и завтра не изменится,потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:13

  Анюта написав:потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.

У вас, видимо есть отделения, в которых можно с кем-то поговорить. В наших никто ничего не знает и ничего не может.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 19:53

Re: А-Банк

Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:21

  kreuz написав:Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...

сколько взяли за доверенность?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:13

Re: А-Банк

Из других положительных моментов "нового процессинга" нужно отметить что % по депо теперь Начисляются и падают на карту (или пополняют тело депо) накануне вечером а не на следующий день к 15-00 (при пополнении депо падали утром следующего дня). Понятно что особо вечером пристроить под % их как бы никуда не получится, но пользоваться ими уже можно. Мелочь, но приятно :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:48

  velvet написав:
  kreuz написав:Сьогодні щось дійсно налагодили в системах банку, бо у відділенні дівчата зраділи з покращень. Наприклад, однією операцією довіреність за всіма депозитами оформили. Кажуть, що раніше не так було, та і взагалі багато чого не працювало...

сколько взяли за доверенность?

На картках грошей не тримаю, та й нічого не просили, тому гадаю, що безкоштовно, як і в Приваті.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:10

  M-Audio написав:
  Анюта написав:потопаю тогда в отделение выяснять,с горячкой разговора нормального никогда не получается.

У вас, видимо есть отделения, в которых можно с кем-то поговорить. В наших никто ничего не знает и ничего не может.

Недалеко от меня отделение новое открыли,уже не помню когда именно,девочки хорошие там.
Я уже всё увидела сама собственными глазами.Имфа по долгам на кредитке обновляется теперь в 23.00,ну может чуток позже,я долго сегодня считала и поняла,что сумма долга в окне Рассчитать у меня показывало не правильно,с 1-17 число,потом они видимо перерасчёт сделали,правда теперь я должна отдать на 35 копеек больше,чем было потрачено до 1 июня,но то такэ,главное теперь мне всё ясно и понятно.И проценты после 23 часов теперь начисляют и не только.
Анюта
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 05:05

  clientage написав:
  Искатель написав:Платеж из Альфы дошел аж в 14:21.
Т.е. из Конкорда - в 9:40, из Альфы - в 14:21, отправлено в одно и то же время...
Как говорится, без комментариев.

Несчитовооо
Альфа ж ток стартанула в 10 или даж в 11:00, согласно своего рихламинту
Предлагаю КоКо зачесть фальстарт :)

Трошки не так. Получил из Альфы информацию, что "в связи с большой нагрузкой, бла-бла-бла, платеж отправлен в 13:51". От так...
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:01

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Платеж из Альфы дошел аж в 14:21.
Т.е. из Конкорда - в 9:40, из Альфы - в 14:21, отправлено в одно и то же время...
Как говорится, без комментариев.

Несчитовооо
Альфа ж ток стартанула в 10 или даж в 11:00, согласно своего рихламинту
Предлагаю КоКо зачесть фальстарт :)

Трошки не так. Получил из Альфы информацию, что "в связи с большой нагрузкой, бла-бла-бла, платеж отправлен в 13:51". От так...

платежи созданные рано утром частенько задерживаются
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:42

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  clientage написав:Несчитовооо
Альфа ж ток стартанула в 10 или даж в 11:00, согласно своего рихламинту
Предлагаю КоКо зачесть фальстарт :)

Трошки не так. Получил из Альфы информацию, что "в связи с большой нагрузкой, бла-бла-бла, платеж отправлен в 13:51". От так...

платежи созданные рано утром частенько задерживаются

Может, будут рекомендации, когда утром наиболее оптимально отправить? Буду крайне благодарен!
Искатель
 
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