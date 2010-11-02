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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:31
Re: А-Банк
p2p з уні або кдв тепер платний?
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:53
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33
Утром (а также в любое другое время) - желательно отправлять не из Аллы.
А если всё же из Аллы утром - то с 9:00 до 9:50.
Тоже замечал, что шибко ранние поезда туго уходят
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