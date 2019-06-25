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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1267126812691270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:31

Re: А-Банк

p2p з уні або кдв тепер платний?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:53

  Zochan написав:p2p з уні або кдв тепер платний?

С КДВ точно нет - сегодня переводил разными сервисами (сендмани, пумб-онлайн, моня, т2ю) - нигде ни копейки лишней не взяло.
С уни -говорят берет. Якобы баг, который возможно пофиксят, но пока лучше воздержатсся
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33

  Искатель написав:когда утром наиболее оптимально отправить?

Утром (а также в любое другое время) - желательно отправлять не из Аллы.
А если всё же из Аллы утром - то с 9:00 до 9:50.
Тоже замечал, что шибко ранние поезда туго уходят
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:24

  Zochan написав:p2p з уні або кдв тепер платний?

З Уні - платний. :evil:
maxprofit
 
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