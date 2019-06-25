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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:31
p2p з уні або кдв тепер платний?
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Zochan
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:53
Zochan написав:
p2p з уні або кдв тепер платний?
С КДВ точно нет - сегодня переводил разными сервисами (сендмани, пумб-онлайн, моня, т2ю) - нигде ни копейки лишней не взяло.
С уни -говорят берет. Якобы баг, который возможно пофиксят, но пока лучше воздержатсся
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Flamingo
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33
Искатель написав:
когда утром наиболее оптимально отправить?
Утром (а также в любое другое время) - желательно отправлять не из Аллы.
А если всё же из Аллы утром - то с 9:00 до 9:50.
Тоже замечал, что шибко ранние поезда туго уходят
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:24
Zochan написав:
p2p з уні або кдв тепер платний?
З Уні - платний.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 08:11
Из замеченных улучшений в А24, убрали кнопку переоформить.
На карте осталась гривна с мелочью и не дает ее никуда пристроить, даже на А-вклад.
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Brc
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Додано: Сер 26 чер, 2019 09:16
Brc написав:
Из замеченных улучшений в А24, убрали кнопку переоформить.
На карте осталась гривна с мелочью и не дает ее никуда пристроить, даже на А-вклад.
Переоформлять в смысле вклад? Кнопка появляется на следующий день после окончания вклада. Но она доступна не для всех видов вкладов. Только для срочных стандартов сроком от 3 месяцев. Но пока кнопка корректно не работает (по состоянию на 2дня назад), хотя в отделении вклад переоформили без проблем.
По поводу невозможности пристроить - буквально вчера вечером 7 копеек на пополнение действующего вклада пристроилось без проблем. Или у вас нет срочных вкладов?
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Flamingo
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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