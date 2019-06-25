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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:31
Re: А-Банк
p2p з уні або кдв тепер платний?
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:53
Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33
Утром (а также в любое другое время) - желательно отправлять не из Аллы.
А если всё же из Аллы утром - то с 9:00 до 9:50.
Тоже замечал, что шибко ранние поезда туго уходят
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:11
Re: А-Банк
Из замеченных улучшений в А24, убрали кнопку переоформить.
На карте осталась гривна с мелочью и не дает ее никуда пристроить, даже на А-вклад.
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:16
Переоформлять в смысле вклад? Кнопка появляется на следующий день после окончания вклада. Но она доступна не для всех видов вкладов. Только для срочных стандартов сроком от 3 месяцев. Но пока кнопка корректно не работает (по состоянию на 2дня назад), хотя в отделении вклад переоформили без проблем.
По поводу невозможности пристроить - буквально вчера вечером 7 копеек на пополнение действующего вклада пристроилось без проблем. Или у вас нет срочных вкладов?
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:11
Re: А-Банк
Переоформить 6мес на 1 год не удалось. Расторгнул на КДВ. Новый открыть не удалось. Так и пополнить действующие более чем первоначальная сумма открытия (2грн) не удалось. Надеюсь это глюк.
Так может весь сад засохнуть.
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:43
Переоформление
Пополнил депо на сумму 2,5 раза больше первоначальной. Все норм
Есть кнопка переоформить (3х мес), но когда жмешь ее и выбираешь год - вылазит справка о системе ФГВФО и доступна только кнопка ОТМЕНА (приводит к возврату на 1й этап переоформления). Как с этим бороться?
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:49
Чекати поки коректно запрацює.
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