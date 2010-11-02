Коллеги! Кто смог пополнить депо. С какой карты пополняли? В приложении или веб? У меня в веб при пополнении депо вообще пишет - нет карты с соответс. критериями.
А в приложении доступна только уни с кред. лим.
Уни без лимита и кдв - не видит. )))
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:03
Re: А-Банк
Коллеги! Кто смог пополнить депо. С какой карты пополняли? В приложении или веб? У меня в веб при пополнении депо вообще пишет - нет карты с соответс. критериями.
А в приложении доступна только уни с кред. лим.
Уни без лимита и кдв - не видит. )))
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:08
Вчера пополнялся с УНИ в 22-00 (своими личными деньгами). В списке доступных - показывает только карты с положительными СВОИМИ деньгами. Например, КДВ с 0 грн - не показывает вовсе...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:09
Карты, на которых 0 грн, не увидит - нечем же пополнять депозит.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:16
Re: А-Банк
Спасибо всем, я так и думал. ))) Интересно, что Уни с кред лимитом показывает, БЕЗ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ! На одном акке на уни с кред. - остаток 0, на другом уни с кред. вообще в минусе. Обе доступны для пополнения депо.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:04
Что-то вижу в а-банке курс в неадеквате. Интересно глюк или вот так и есть? Ладно, пойдем к другим...
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:10
Информация из фейсбука
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:34
А є в А-банці умови реферальної програми по запрошенню клієнтів до випуску зеленки?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:38
50 грн, в моб приложении формируется приглашение
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:54
Re: А-Банк
|