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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1268126912701271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:03

Re: А-Банк

Коллеги! Кто смог пополнить депо. С какой карты пополняли? В приложении или веб? У меня в веб при пополнении депо вообще пишет - нет карты с соответс. критериями.
А в приложении доступна только уни с кред. лим.
Уни без лимита и кдв - не видит. )))
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:08

  arkavs написав:Коллеги! Кто смог пополнить депо. С какой карты пополняли? В приложении или веб? У меня в веб при пополнении депо вообще пишет - нет карты с соответс. критериями.
А в приложении доступна только уни с кред. лим.
Уни без лимита и кдв - не видит. )))


Вчера пополнялся с УНИ в 22-00 (своими личными деньгами). В списке доступных - показывает только карты с положительными СВОИМИ деньгами. Например, КДВ с 0 грн - не показывает вовсе...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:09

  arkavs написав:Коллеги! Кто смог пополнить депо. С какой карты пополняли? В приложении или веб? У меня в веб при пополнении депо вообще пишет - нет карты с соответс. критериями.
А в приложении доступна только уни с кред. лим.
Уни без лимита и кдв - не видит. )))

Карты, на которых 0 грн, не увидит - нечем же пополнять депозит.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:16

Re: А-Банк

Спасибо всем, я так и думал. ))) Интересно, что Уни с кред лимитом показывает, БЕЗ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ! На одном акке на уни с кред. - остаток 0, на другом уни с кред. вообще в минусе. Обе доступны для пополнения депо.
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:04

Что-то вижу в а-банке курс в неадеквате. Интересно глюк или вот так и есть? Ладно, пойдем к другим... :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:10

Информация из фейсбука
Обирайте будь-які бажані товари у магазинах Comfy та оформляйте кредит «Плати частинами» від А-Банку.
Чтобы узнать лимит надо в мобильном приложении А-Банк 24 3 клика - Услуги - Кредиты - Плати частями. Там будет отображён Ваш лимит.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:34

А є в А-банці умови реферальної програми по запрошенню клієнтів до випуску зеленки?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:38

  kreuz написав:А є в А-банці умови реферальної програми по запрошенню клієнтів до випуску зеленки?

50 грн, в моб приложении формируется приглашение
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:54

Re: А-Банк

...Чтобы узнать лимит надо в мобильном приложении А-Банк 24 3 клика - Услуги - Кредиты - Плати частями. Там будет отображён Ваш лимит.
Вообще нет пункта "Плати частями". В наличии только карта Зе.

  kreuz написав:А є в А-банці умови реферальної програми по запрошенню клієнтів до випуску зеленки?
Уні
MASolomko
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