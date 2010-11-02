RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1269127012711272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:16

  vollena71 написав:
  kreuz написав:А є в А-банці умови реферальної програми по запрошенню клієнтів до випуску зеленки?

50 грн, в моб приложении формируется приглашение

сформируйте мне приглашение на всяк случай - вдруг надумаю открыть
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9526
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:26

Re: А-Банк

  Stringer написав:сформируйте мне приглашение на всяк случай - вдруг надумаю открыть
a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0

Если откроется страница по заказу Уни, то пробуйте перейти на страницу заказа Зе-карты. Трекер в ссылке должен сохраниться.

50 грн получает только владелец ссылки. При получении звонка будь готовы предоставить "маринование" себя по телефону: заполнять анкету будут.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:33

  MASolomko написав:
...Чтобы узнать лимит надо в мобильном приложении А-Банк 24 3 клика - Услуги - Кредиты - Плати частями. Там будет отображён Ваш лимит.
Вообще нет пункта "Плати частями". В наличии только карта Зе.

у меня есть
Быстрые наличные
Рассрочка мгновенная
Плати частями
На аналогичный вопрос в фейсбуке ответ
да, к сожалению значит лимит пока не предоставлен. Но, банк всегда готов пересмотреть сумму лимита - активно пользуйтесь Вашей картой, откройте депозит или предоставьте в наше отделение документы подтверждающие дополнительный доход. Информацию о доступной сумме наши специалисты пересматривают каждый день.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 18.09.13
Подякував: 421 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:35

  Stringer написав:
  vollena71 написав:
  kreuz написав:А є в А-банці умови реферальної програми по запрошенню клієнтів до випуску зеленки?

50 грн, в моб приложении формируется приглашение

сформируйте мне приглашение на всяк случай - вдруг надумаю открыть

https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 18.09.13
Подякував: 421 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:41

  MASolomko написав:50 грн получает только владелец ссылки.

2.10.3.5. “Кешбек від А-Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
- укладання з Банком Договору новим Клієнтом, який отримав запрошення від іншого Клієнта;
- надання запрошення Клієнтом іншій фізичній особі, яка ним скористалася та уклала Договір з Банком

А выделенное новый клиент не получает?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 18.09.13
Подякував: 421 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1269127012711272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, diplomnet, VanKiss і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7262, 7263, 7264
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72639 8761240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 15:28
VanKiss
ОТП БАНК 1 ... 602, 603, 604
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6036 1387322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 13:50
Кочевник
Банк Глобус 1 ... 499, 500, 501
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5006 672941
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 11:51
Aps

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72640)
26.06.2019 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.