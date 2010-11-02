...Чтобы узнать лимит надо в мобильном приложении А-Банк 24 3 клика - Услуги - Кредиты - Плати частями. Там будет отображён Ваш лимит.
Вообще нет пункта "Плати частями". В наличии только карта Зе.
у меня есть Быстрые наличные Рассрочка мгновенная Плати частями На аналогичный вопрос в фейсбуке ответ
да, к сожалению значит лимит пока не предоставлен. Но, банк всегда готов пересмотреть сумму лимита - активно пользуйтесь Вашей картой, откройте депозит или предоставьте в наше отделение документы подтверждающие дополнительный доход. Информацию о доступной сумме наши специалисты пересматривают каждый день.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
MASolomko написав:50 грн получает только владелец ссылки.
2.10.3.5. “Кешбек від А-Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі: - укладання з Банком Договору новим Клієнтом, який отримав запрошення від іншого Клієнта; - надання запрошення Клієнтом іншій фізичній особі, яка ним скористалася та уклала Договір з Банком
А выделенное новый клиент не получает?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.