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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1270127112721273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:28

  Brc написав:
  Flamingo написав:Я "рефералил" супругу - перезвонили через 3 недели :roll: . Так что наберитесь терпения

Я без реферальных ссылок, зашел на сайт нажал кнопку заказать, через несколько секунд пришла смс "идите в любое отделение и получайте" :D

Получить просто карту - не вопрос. Вопрос чтобы за это и тебе и твоей супруге банк ещё и денежку заплатил :)
Flamingo
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Повідомлень: 2270
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 487 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 08:56

  Flamingo написав:
  Brc написав:
  Flamingo написав:Я "рефералил" супругу - перезвонили через 3 недели :roll: . Так что наберитесь терпения

Я без реферальных ссылок, зашел на сайт нажал кнопку заказать, через несколько секунд пришла смс "идите в любое отделение и получайте" :D

Получить просто карту - не вопрос. Вопрос чтобы за это и тебе и твоей супруге банк ещё и денежку заплатил :)

Так обом дають по 50 гр чи тільки рекомендавцю?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:20

  kreuz написав:Так обом дають по 50 гр чи тільки рекомендавцю?

написано, что только тому кто рекомендовал и КЦ так говорил,а по факту за одного чела заплатили только мне на универсалку через неделю, а по второму челу заплатили обоим на счёт кешбэка сразу же как была получена зекарта...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:26

  velvet написав:
  kreuz написав:Так обом дають по 50 гр чи тільки рекомендавцю?

написано, что только тому кто рекомендовал и КЦ так говорил,а по факту за одного чела заплатили только мне на универсалку через неделю, а по второму челу заплатили обоим на счёт кешбэка сразу же как была получена зекарта...

Тобто Вам заплатили на Уні без КЛ? На той момент Зе у Вас не було? При цьому що стало з Уні у того, хто оформив Зе?
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kreuz
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:49

  kreuz написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Так обом дають по 50 гр чи тільки рекомендавцю?

написано, что только тому кто рекомендовал и КЦ так говорил,а по факту за одного чела заплатили только мне на универсалку через неделю, а по второму челу заплатили обоим на счёт кешбэка сразу же как была получена зекарта...

Тобто Вам заплатили на Уні без КЛ? На той момент Зе у Вас не було? При цьому що стало з Уні у того, хто оформив Зе?

заплатили на мою уни с кредлимитом, зе у меня не было и нет, у друзей оформивших зе карты не было никаких карт уже год, но как клиенты в базе банка они были
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velvet
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 284 раз.
 
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  #<1 ... 1270127112721273
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