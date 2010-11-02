Получить просто карту - не вопрос. Вопрос чтобы за это и тебе и твоей супруге банк ещё и денежку заплатил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:28
Получить просто карту - не вопрос. Вопрос чтобы за это и тебе и твоей супруге банк ещё и денежку заплатил
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:56
Так обом дають по 50 гр чи тільки рекомендавцю?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:20
написано, что только тому кто рекомендовал и КЦ так говорил,а по факту за одного чела заплатили только мне на универсалку через неделю, а по второму челу заплатили обоим на счёт кешбэка сразу же как была получена зекарта...
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:26
Тобто Вам заплатили на Уні без КЛ? На той момент Зе у Вас не було? При цьому що стало з Уні у того, хто оформив Зе?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:49
заплатили на мою уни с кредлимитом, зе у меня не было и нет, у друзей оформивших зе карты не было никаких карт уже год, но как клиенты в базе банка они были
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