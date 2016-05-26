Получить просто карту - не вопрос. Вопрос чтобы за это и тебе и твоей супруге банк ещё и денежку заплатил
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Додано: Чет 27 чер, 2019 08:28
Получить просто карту - не вопрос. Вопрос чтобы за это и тебе и твоей супруге банк ещё и денежку заплатил
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:56
Так обом дають по 50 гр чи тільки рекомендавцю?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:20
написано, что только тому кто рекомендовал и КЦ так говорил,а по факту за одного чела заплатили только мне на универсалку через неделю, а по второму челу заплатили обоим на счёт кешбэка сразу же как была получена зекарта...
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:26
Тобто Вам заплатили на Уні без КЛ? На той момент Зе у Вас не було? При цьому що стало з Уні у того, хто оформив Зе?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:49
заплатили на мою уни с кредлимитом, зе у меня не было и нет, у друзей оформивших зе карты не было никаких карт уже год, но как клиенты в базе банка они были
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:53
Оформил Зе карту - послетали пароли и в мобильном приложении и в стационарном. Звонить на горячку?
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:10
Re: А-Банк
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:01
rudnitep
Трудно сказать объективно. У меня лимит 98к, но и депо в банке под фонд.
+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).
+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:17
Тут кто-то писал что ему долго ничего не наливали, хотя он и просил минимум. Потом дали 5. Моя супруга две недели назад получала Зеленку, у неё кредиток почти нет (Моня в свое время дал 70, + жадная Тася - 10 и все), белая немаленькая зарплата, и огромный стаж - просила 20 к - налили 7400 грн.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:20
Пооонял, вообщем мне, обвешанному кредитками, долгами по Михе и оф. з/п порядка 20К и стаж более 30лет больше 1К и не просить Хотя при всем при том Алка вот недавно под 150К подняла лимит, а Тася отмолчалась (10К там уже пару лет)
Ща попробую замутить хоть тыщу на таксо пока в УБКИ Алка не закинула новую инфу
... делайте хоть что-нибудь!
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