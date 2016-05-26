Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:01

rudnitep

Трудно сказать объективно. У меня лимит 98к, но и депо в банке под фонд.

+60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кэшбек от меня лично).

+20 грн. кэшбек за оформление Зе карты А-банка по моему приглашению.