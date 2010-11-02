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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1271127212731274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:11

Re: А-Банк

  clientage написав:Пооонял, вообщем мне, обвешанному кредитками, долгами по Михе и оф. з/п порядка 20К и стаж более 30лет больше 1К и не просить :(

Не факт. Мне (безработному) до 61 тыс. увеличили в несколько приемов с 10. Причем я сам не просил. А-банка видя что мой максимальный лимит 60 (Моня) поднимала, пока не обогнала его на 1 тыс. Правда сумма депо тут превышает кред.лим.
  clientage написав:Ща попробую замутить хоть тыщу на таксо пока в УБКИ Алка не закинула новую инфу

А разве Алка стала передавать данные в УБКИ? Раньше отмалчивалась :). В последний раз, когда бесплатно давали смотреть, инфы по Альфе никакой не было, ходя кредитка с лимитом есть. Кстати когда ее оформлял - Алка то сама в бюро лазила и инфу смотрела.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:18

Re: А-Банк

  Flamingo написав:А разве Алка стала передавать данные в УБКИ?

Ну може в ПВБКИ :)
Шапито лазит по обеим этим бюро
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:28

  rudnitep написав:
  Vial написав:Оформил Зе карту

А как АБанк наливает лимиты? Норм или не особо?


Наверное, ориентируются на кредитную историю. Мне (оф. безработному) сразу дал 10 тыс, потом увеличил до уровня Привата.
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 08:43

Re: А-Банк

Я просил 5к, а налили намного больше, но меньше Привата. При этом нет лимита на рассрочку. Хотя по условиям она такая, как в Привате и толка от неё нет.
MASolomko
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