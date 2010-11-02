clientage написав:Пооонял, вообщем мне, обвешанному кредитками, долгами по Михе и оф. з/п порядка 20К и стаж более 30лет больше 1К и не просить
Не факт. Мне (безработному) до 61 тыс. увеличили в несколько приемов с 10. Причем я сам не просил. А-банка видя что мой максимальный лимит 60 (Моня) поднимала, пока не обогнала его на 1 тыс. Правда сумма депо тут превышает кред.лим.
clientage написав:Ща попробую замутить хоть тыщу на таксо пока в УБКИ Алка не закинула новую инфу
А разве Алка стала передавать данные в УБКИ? Раньше отмалчивалась . В последний раз, когда бесплатно давали смотреть, инфы по Альфе никакой не было, ходя кредитка с лимитом есть. Кстати когда ее оформлял - Алка то сама в бюро лазила и инфу смотрела.