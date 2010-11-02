А-Банк
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:11
clientage написав:
Пооонял, вообщем мне, обвешанному кредитками, долгами по Михе и оф. з/п порядка 20К и стаж более 30лет больше 1К и не просить
Не факт. Мне (безработному) до 61 тыс. увеличили в несколько приемов с 10. Причем я сам не просил. А-банка видя что мой максимальный лимит 60 (Моня) поднимала, пока не обогнала его на 1 тыс. Правда сумма депо тут превышает кред.лим.
clientage написав:
Ща попробую замутить хоть тыщу на таксо пока в УБКИ Алка не закинула новую инфу
А разве Алка стала передавать данные в УБКИ? Раньше отмалчивалась
. В последний раз, когда бесплатно давали смотреть, инфы по Альфе никакой не было, ходя кредитка с лимитом есть. Кстати когда ее оформлял - Алка то сама в бюро лазила и инфу смотрела.
Flamingo
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:18
Flamingo написав:
А разве Алка стала передавать данные в УБКИ?
Ну може в ПВБКИ
Шапито лазит по обеим этим бюро
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 20:28
rudnitep написав: Vial написав:
Оформил Зе карту
А как АБанк наливает лимиты? Норм или не особо?
Наверное, ориентируются на кредитную историю. Мне (оф. безработному) сразу дал 10 тыс, потом увеличил до уровня Привата.
Вебманивец
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Додано: Суб 29 чер, 2019 08:43
Я просил 5к, а налили намного больше, но меньше Привата. При этом нет лимита на рассрочку. Хотя по условиям она такая, как в Привате и толка от неё нет.
MASolomko
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Додано: Суб 29 чер, 2019 14:55
Ці діячи ще й скарбничку зламали надодачу до коміса 1% з Уні ...
maxprofit
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:59
Господа, а где сейчас наливают больше 18% с ежемесячно? А то сурчат уже под фонд доливаю...
логан1919
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:18
логан1919 як це єжемесячно депозит (чи % залишок) = 18% із вільним поповненням?
greenozon
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:34
greenozon написав: логан1919
як це єжемесячно
депозит (чи % залишок) = 18% із вільним поповненням?
людина має на увазі, що виплати відсотків по строковому вкладу здійснюються щомісячно, при річній ставці 18%...
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Pupsik
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Додано: Суб 29 чер, 2019 18:37
логан1919 написав:
Господа, а где сейчас наливают больше 18% с ежемесячно? А то сурчат уже под фонд доливаю...
Обратите внимание на вклад "Нові гроші" в АккордБанке...
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Pupsik
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