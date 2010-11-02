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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 01:08
Pupsik написав: логан1919 написав:
Господа, а где сейчас наливают больше 18% с ежемесячно? А то сурчат уже под фонд доливаю...
Обратите внимание на вклад "Нові гроші" в АккордБанке...
в наших краях такой банки нет( есть мисто банк со сладкими процентами, но то мутная конторка..
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Додано: Нед 30 чер, 2019 01:13
greenozon написав:логан1919
як це єжемесячно
депозит (чи % залишок) = 18% із вільним поповненням?
"Ежемесячно" це з виплатой вiдсоткiв кожен мicяць. Зрозумiло? Чи для Вас роciйська мова це проблема?
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