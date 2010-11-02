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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 01:08

  Pupsik написав:
  логан1919 написав:Господа, а где сейчас наливают больше 18% с ежемесячно? А то сурчат уже под фонд доливаю...


Обратите внимание на вклад "Нові гроші" в АккордБанке...
в наших краях такой банки нет( есть мисто банк со сладкими процентами, но то мутная конторка..
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 01:13

  greenozon написав:логан1919

як це єжемесячно
депозит (чи % залишок) = 18% із вільним поповненням?

"Ежемесячно" це з виплатой вiдсоткiв кожен мicяць. Зрозумiло? Чи для Вас роciйська мова це проблема?
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 07:35

no problemo, I"ve got all the answers and I"m all set now.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:29

Re: А-Банк

  alex lem написав:Костик Жеваго пылесосит папир у перес1чних ? Как бы с этим банчиком не повторил историю ,,Финансы и кредит,,


Взагалі то мажоритарій Акорду Волинець Данило Мефодійович, чоловік поки що міністерки фінансів. https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190613.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 03:03

Категории кешбэка на июль, как и у Моно, - унылое г... Особенно на фоне июльского кешью-клаба:
Зображення

Выбрал себе 3% на "Развлечения и спорт" и 3% "Животные", просто потому, что больше брать нечего.
Тоска...
С таким кешбэком они слона, т.е. "Зеленую" не продадут...
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