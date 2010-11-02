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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 01:08
Pupsik написав: логан1919 написав:
Господа, а где сейчас наливают больше 18% с ежемесячно? А то сурчат уже под фонд доливаю...
Обратите внимание на вклад "Нові гроші" в АккордБанке...
в наших краях такой банки нет( есть мисто банк со сладкими процентами, но то мутная конторка..
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Додано: Нед 30 чер, 2019 01:13
greenozon написав:логан1919
як це єжемесячно
депозит (чи % залишок) = 18% із вільним поповненням?
"Ежемесячно" це з виплатой вiдсоткiв кожен мicяць. Зрозумiло? Чи для Вас роciйська мова це проблема?
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Додано: Нед 30 чер, 2019 11:29
alex lem написав:
Костик Жеваго пылесосит папир у перес1чних ? Как бы с этим банчиком не повторил историю ,,Финансы и кредит,,
Взагалі то мажоритарій Акорду Волинець Данило Мефодійович, чоловік поки що міністерки фінансів. https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 190613.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 03:03
Категории кешбэка на июль, как и у Моно, - унылое г... Особенно на фоне июльского кешью-клаба:
Выбрал себе 3% на "Развлечения и спорт" и 3% "Животные", просто потому, что больше брать нечего.
Тоска...
С таким кешбэком они слона, т.е. "Зеленую" не продадут...
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Додано: Пон 01 лип, 2019 05:17
Зажали опять продукты,больше к ним ни ногой.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 05:31
В прошлом месяце считай карту получил, в основном категории по кешбеку (2–3%, наколядовал до 40 грн) — в этом месяце повышенный кешбек за свои :/
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