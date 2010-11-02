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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:12
У одного меня не работает ссылка на изменение кредитного лимита?
Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:24
Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.
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lubarec
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:29
lubarec написав:
Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.
Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце
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Flamingo
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:31
Flamingo написав:
Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце
Придется чередовать Зе-Моно, чтобы были выгодные предложения по кешбекам.
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Вебманивец
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33
Flamingo Зачит нужно в этом месяце Зекарту отложить для отдыха.Посмотрим в следующем как дадут.
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lubarec
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33
Вебманивец Моно только за свои дает повышеный.
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lubarec
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:44
MASolomko написав:
andreyiskra, при использовании кредитных средств, если свои на депозите, равносильно 1% дохода. Далее + кешбек по самой платёжной карте при его наличии.
А выгоднее Альфа в этом месяце
Искатель написав:
Кому интересны АЗС, тем в Альфу (открывается с мобильного). У них в июле 4% на АЗС. Увидел - сам офигел.
При получении Максимки по рефссылке можно ещё и 200 грн получить...
можно с этого момента по подробнее?! Интересуют супермаркеты и АЗС. Где что и как нужно открывать в альфе?
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логан1919
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:54
Що ж, ЗеКарта поспить, Алла прокидається
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:01
lubarec написав:Вебманивец
Моно только за свои дает повышеный.
Это я знаю, просто в этом месяце Зе "продукты" не дал. Зато они есть в моно) Хоть так...
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Вебманивец
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:25
логан1919 написав:
можно с этого момента по подробнее?!
Cash'U +
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MASolomko
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