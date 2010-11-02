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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1274127512761277>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:12

У одного меня не работает ссылка на изменение кредитного лимита?

Шановні клієнти!
А-Банк оновлює програмне забезпечення для покращення якості обслуговування. Зараз проводяться регламентні роботи. Просимо вибачення за короткочасні незручності. Ми вдосконалюємось для вас!
Vorlon
 
Повідомлень: 7001
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:24

Re: А-Банк

Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.
lubarec
 
Повідомлень: 246
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:29

  lubarec написав:Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.

Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце
Flamingo
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Повідомлень: 2289
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:31

  Flamingo написав:Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце


Придется чередовать Зе-Моно, чтобы были выгодные предложения по кешбекам.
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33

Flamingo Зачит нужно в этом месяце Зекарту отложить для отдыха.Посмотрим в следующем как дадут.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33

Вебманивец Моно только за свои дает повышеный.
lubarec
 
Повідомлень: 246
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:44

  MASolomko написав:andreyiskra, при использовании кредитных средств, если свои на депозите, равносильно 1% дохода. Далее + кешбек по самой платёжной карте при его наличии.

А выгоднее Альфа в этом месяце
  Искатель написав:Кому интересны АЗС, тем в Альфу (открывается с мобильного). У них в июле 4% на АЗС. Увидел - сам офигел.
При получении Максимки по рефссылке можно ещё и 200 грн получить...
можно с этого момента по подробнее?! Интересуют супермаркеты и АЗС. Где что и как нужно открывать в альфе?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:54

Re: А-Банк

Що ж, ЗеКарта поспить, Алла прокидається ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:01

  lubarec написав:Вебманивец Моно только за свои дает повышеный.


Это я знаю, просто в этом месяце Зе "продукты" не дал. Зато они есть в моно) Хоть так...
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:25

Re: А-Банк

  логан1919 написав:можно с этого момента по подробнее?!
Cash'U +
  dengon написав:Согласно правилам акции "Приведи друга"...
MASolomko
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