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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:43
Flamingo написав: lubarec написав:
Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.
Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце
Я кредитные трачу по ~12к в месяц. И у меня % кэшбека больше за кредитные. Из льготного периода соответственно не выхожу.
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