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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1274127512761277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:43

  Flamingo написав:
  lubarec написав:Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.

Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце

Я кредитные трачу по ~12к в месяц. И у меня % кэшбека больше за кредитные. Из льготного периода соответственно не выхожу.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:56

  andreyiskra написав:
  Flamingo написав:
  lubarec написав:Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.

Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце

Я кредитные трачу по ~12к в месяц. И у меня % кэшбека больше за кредитные. Из льготного периода соответственно не выхожу.

Я не писал что ОБЯЗАТЕЛЬНО
уменьшают тем кто много тратит. Алгоритм смены кэшбека больше "за свои/чужие" в абанке мне не известен. Но он есть и применяется банком второй месяц подряд
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:14

Re: А-Банк

Я для информации написал
andreyiskra
 
Повідомлень: 708
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 1274127512761277
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