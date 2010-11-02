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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:43
Flamingo написав: lubarec написав:
Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.
Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце
Я кредитные трачу по ~12к в месяц. И у меня % кэшбека больше за кредитные. Из льготного периода соответственно не выхожу.
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andreyiskra
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:56
andreyiskra написав: Flamingo написав: lubarec написав:
Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.
Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце
Я кредитные трачу по ~12к в месяц. И у меня % кэшбека больше за кредитные. Из льготного периода соответственно не выхожу.
Я не писал что ОБЯЗАТЕЛЬНО
уменьшают тем кто много тратит. Алгоритм смены кэшбека больше "за свои/чужие" в абанке мне не известен. Но он есть и применяется банком второй месяц подряд
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Flamingo
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:14
Я для информации написал
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Додано: Вів 02 лип, 2019 10:26
lubarec написав:
Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.
У меня за кредитные больше, за свои - 1% по всем категориям. Но это еще старая Универсальная.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:21
в мене більше за свої по КБ
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greenozon
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:26
greenozon написав:
в мене більше за свої по КБ
Просьба уточнять: старая Универсальная или Зеленая.
У меня (где больше за кредитные) - еще старая Уни.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:34
Искатель написав:
Просьба уточнять: старая Универсальная или Зеленая.
И старая Универсальная (моя) и Зеленая (супруги) - за кредитные больше (как и в прошлом месяце). Обе карты в прошлом месяце не использовались. Судя по набору категорий в июле - аналогично
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Flamingo
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