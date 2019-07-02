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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1275127612771278>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:43

  Flamingo написав:
  lubarec написав:Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.

Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце

Я кредитные трачу по ~12к в месяц. И у меня % кэшбека больше за кредитные. Из льготного периода соответственно не выхожу.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:56

  andreyiskra написав:
  Flamingo написав:
  lubarec написав:Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.

Не у всех. Кто мало Пользовался по ходу оставмли за кредитные больше. Ну и это не новость. Так было и в прошлом месяце

Я кредитные трачу по ~12к в месяц. И у меня % кэшбека больше за кредитные. Из льготного периода соответственно не выхожу.

Я не писал что ОБЯЗАТЕЛЬНО
уменьшают тем кто много тратит. Алгоритм смены кэшбека больше "за свои/чужие" в абанке мне не известен. Но он есть и применяется банком второй месяц подряд
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:14

Re: А-Банк

Я для информации написал
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:26

  lubarec написав:Кешбек сделали как в Моно.Теперь за свои больше,чем за кредитные.Быстро Зекарта сдулась.


У меня за кредитные больше, за свои - 1% по всем категориям. Но это еще старая Универсальная.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:21

в мене більше за свої по КБ
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:26

  greenozon написав:в мене більше за свої по КБ

Просьба уточнять: старая Универсальная или Зеленая.

У меня (где больше за кредитные) - еще старая Уни.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:34

Re: А-Банк

  Искатель написав:Просьба уточнять: старая Универсальная или Зеленая.

И старая Универсальная (моя) и Зеленая (супруги) - за кредитные больше (как и в прошлом месяце). Обе карты в прошлом месяце не использовались. Судя по набору категорий в июле - аналогично :(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:37

  maxprofit написав: з Уні 0 ліміт на Уні кредитну також хоче 1% коміса !

У меня не было такого. Я с моно на Уни без кл закинул 100 грн. Назад не дало перекинуть. Пополнил на Уни с кл ровно 100 грн.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:45

  Вебманивец написав:Это я знаю, просто в этом месяце Зе "продукты" не дал. Зато они есть в моно) Хоть так...

Если нужны продукты(всем нужны :)), то лучше ТАС Б5(2% чистыми) или викенд(3% чистыми в выходные), там постоянная категория. Хотя и в Альфе в июле 2.4% чистыми
posixivist32
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:58

  posixivist32 написав:Хотя и в Альфе в июле 2.4% чистыми

На месяц меньше льготный - можно смело 1% минусовать.
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