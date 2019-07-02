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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1275127612771278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:00

Re: А-Банк

Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:03

  Vorlon написав:
  posixivist32 написав:Хотя и в Альфе в июле 2.4% чистыми

На месяц меньше льготный - можно смело 1% минусовать.

а вы покупайте сразу на всю неделю, чтобы выходило больше 1000, и будет вам льготный поболе чем у таса ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09

  Vorlon написав:
  posixivist32 написав:Хотя и в Альфе в июле 2.4% чистыми

На месяц меньше льготный - можно смело 1% минусовать.

Если в это время деньги на депо до востребования лежат(в ПУМБе, например, под 12%), то да, почти, месяц = ~0.8%. В любом случае в тазике с грейсом порядок и категории фиксированные

Кстати, если продукты закупать на неделю вперед(1000 грн+), то альфе можно оформить рассрочку(первый РД бесплатный). Если так, то получится полноценный грейс на 2 месяца
Востаннє редагувалось posixivist32 в Сер 03 лип, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09

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Вариант. Но мне не удобно - Сильпо в 2 минутах ходьбы. Я привык почаще, но меньше :)
Vorlon
 
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