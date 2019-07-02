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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:00
Re: А-Банк
Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:03
а вы покупайте сразу на всю неделю, чтобы выходило больше 1000, и будет вам льготный поболе чем у таса
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09
Если в это время деньги на депо до востребования лежат(в ПУМБе, например, под 12%), то да, почти, месяц = ~0.8%. В любом случае в тазике с грейсом порядок и категории фиксированные
Кстати, если продукты закупать на неделю вперед(1000 грн+), то альфе можно оформить рассрочку(первый РД бесплатный). Если так, то получится полноценный грейс на 2 месяца
Востаннє редагувалось posixivist32 в Сер 03 лип, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09
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Вариант. Но мне не удобно - Сильпо в 2 минутах ходьбы. Я привык почаще, но меньше
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