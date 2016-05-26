|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:00
Re: А-Банк
Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:03
а вы покупайте сразу на всю неделю, чтобы выходило больше 1000, и будет вам льготный поболе чем у таса
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09
Если в это время деньги на депо до востребования лежат(в ПУМБе, например, под 12%), то да, почти, месяц = ~0.8%. В любом случае в тазике с грейсом порядок и категории фиксированные
Кстати, если продукты закупать на неделю вперед(1000 грн+), то альфе можно оформить рассрочку(первый РД бесплатный). Если так, то получится полноценный грейс на 2 месяца
Востаннє редагувалось posixivist32 в Сер 03 лип, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09
Stringer
Вариант. Но мне не удобно - Сильпо в 2 минутах ходьбы. Я привык почаще, но меньше
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:37
Додано: Сер 03 лип, 2019 13:40
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:15
Re: А-Банк
Какие у них сейчас условия, чтоб карту с КБ получить, никто не знает?
Додано: Сер 03 лип, 2019 15:24
На загальних підставах.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:03
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:12
Re: А-Банк
А24 нормально знову не працює, вкладки кешбек взагалі нема. Хотів подивитись чи не дорахували по давнішій заявці за куплений залізничний білет, бо хоча при зверненні в чат ішла мова про три дні, то вже за два тижні нічого не вродили, аж тут взагалі без кешбеку - напевно братки спрямували все на своє просування в опоблоці.
От і я про те ж - альфі треба навіть по кредитці давати більше на 1% кешбеку, щоб виходило співставимо з тою ж ідеєю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Зараз переглядають цей форум: Dikoy, Flamingo, lubopytnaya, solomia, Кочевник, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|