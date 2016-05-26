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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:00

Re: А-Банк

Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.
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Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:03

  Vorlon написав:
  posixivist32 написав:Хотя и в Альфе в июле 2.4% чистыми

На месяц меньше льготный - можно смело 1% минусовать.

а вы покупайте сразу на всю неделю, чтобы выходило больше 1000, и будет вам льготный поболе чем у таса ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09

  Vorlon написав:
  posixivist32 написав:Хотя и в Альфе в июле 2.4% чистыми

На месяц меньше льготный - можно смело 1% минусовать.

Если в это время деньги на депо до востребования лежат(в ПУМБе, например, под 12%), то да, почти, месяц = ~0.8%. В любом случае в тазике с грейсом порядок и категории фиксированные

Кстати, если продукты закупать на неделю вперед(1000 грн+), то альфе можно оформить рассрочку(первый РД бесплатный). Если так, то получится полноценный грейс на 2 месяца
Востаннє редагувалось posixivist32 в Сер 03 лип, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
posixivist32
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 12:09

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Вариант. Но мне не удобно - Сильпо в 2 минутах ходьбы. Я привык почаще, но меньше :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:37

  Oktawa написав:Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.

нет.
открыть новый депо так же нет возможности :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 13:40

  lwa написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.

нет.
открыть новый депо так же нет возможности :D

Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:15

Re: А-Банк

Какие у них сейчас условия, чтоб карту с КБ получить, никто не знает?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:24

  mihasik написав:Какие у них сейчас условия, чтоб карту с КБ получить, никто не знает?

На загальних підставах.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:03

  lwa написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.

нет.
открыть новый депо так же нет возможности :D


Подтверждаю, кнопка переоформления не работает (в т.ч. в отделении).
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:12

Re: А-Банк

А24 нормально знову не працює, вкладки кешбек взагалі нема. Хотів подивитись чи не дорахували по давнішій заявці за куплений залізничний білет, бо хоча при зверненні в чат ішла мова про три дні, то вже за два тижні нічого не вродили, аж тут взагалі без кешбеку - напевно братки спрямували все на своє просування в опоблоці.

  Vorlon написав:
  posixivist32 написав:Хотя и в Альфе в июле 2.4% чистыми

На месяц меньше льготный - можно смело 1% минусовать.


От і я про те ж - альфі треба навіть по кредитці давати більше на 1% кешбеку, щоб виходило співставимо з тою ж ідеєю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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