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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:50

  Flamingo написав:
  lwa написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.

нет.
открыть новый депо так же нет возможности :D

Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.

Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
egorek
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:03

  egorek написав:
  Flamingo написав:
  lwa написав:нет.
открыть новый депо так же нет возможности :D

Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.

Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(

Моё сообщение было ответом именно по поводу не возможности ОТКРЫТИЯ депо.
Flamingo
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Повідомлень: 2316
З нами з: 20.03.15
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