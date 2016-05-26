|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:50
Flamingo написав: lwa написав: Oktawa написав:
Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.
нет.
открыть новый депо так же нет возможности
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
-
egorek
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:03
egorek написав: Flamingo написав: lwa написав:
нет.
открыть новый депо так же нет возможности
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
Моё сообщение было ответом именно по поводу не возможности ОТКРЫТИЯ депо.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2316
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|72918
|8784222
|
Сер 03 лип, 2019 17:17
Dikoy
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16237
|2306468
|
Сер 03 лип, 2019 17:16
Lost
|
|341
|38449
|
|