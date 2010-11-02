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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:50
Flamingo написав: lwa написав: Oktawa написав:
Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.
нет.
открыть новый депо так же нет возможности
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
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egorek
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:03
egorek написав: Flamingo написав: lwa написав:
нет.
открыть новый депо так же нет возможности
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
Моё сообщение было ответом именно по поводу не возможности ОТКРЫТИЯ депо.
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Flamingo
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Додано: Чет 04 лип, 2019 05:09
А-банк снова лихорадит.
Вчера не успел порадоваться, что вернули комиссию, которую неправомочно списали при переброске с КДВ на Универсальную без кредлимита.
Сегодня решил эти деньги (возвращенную комиссию) перебросить на кредитку (погасить часть задолженности). Фиг вам. Пишет "Недостатньо коштів". И так два раза.
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Искатель
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