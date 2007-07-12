Flamingo написав:
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:50
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:03
Додано: Чет 04 лип, 2019 05:09
А-банк снова лихорадит.
Вчера не успел порадоваться, что вернули комиссию, которую неправомочно списали при переброске с КДВ на Универсальную без кредлимита.
Сегодня решил эти деньги (возвращенную комиссию) перебросить на кредитку (погасить часть задолженности). Фиг вам. Пишет "Недостатньо коштів". И так два раза.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:21
Re: А-Банк
Всем привет
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??
И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого
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