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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:50
Flamingo написав: lwa написав: Oktawa написав:
Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.
нет.
открыть новый депо так же нет возможности
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
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egorek
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Додано: Сер 03 лип, 2019 17:03
egorek написав: Flamingo написав: lwa написав:
нет.
открыть новый депо так же нет возможности
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
Моё сообщение было ответом именно по поводу не возможности ОТКРЫТИЯ депо.
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Flamingo
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Додано: Чет 04 лип, 2019 05:09
А-банк снова лихорадит.
Вчера не успел порадоваться, что вернули комиссию, которую неправомочно списали при переброске с КДВ на Универсальную без кредлимита.
Сегодня решил эти деньги (возвращенную комиссию) перебросить на кредитку (погасить часть задолженности). Фиг вам. Пишет "Недостатньо коштів". И так два раза.
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Искатель
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:21
Всем привет
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??
И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого
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Igor3777
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:35
Igor3777 написав:
Всем привет
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??
И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого
Заходите в віддлення і відкриваєте...на халяву.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:52
скрин
Igor3777 написав:
Всем привет
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??
И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого
первого числа обычно выкладывают
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:53
Квесторе_поверніться написав: Igor3777 написав:
Всем привет
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??
И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого
Заходите в віддлення і відкриваєте...на халяву.
Та скажите хоть 62 это как в монобанке 62, или как в Альфе ?
И как с кэшбэком, это как деньги, или бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода ?
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Igor3777
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:58
Igor3777 написав:
Та скажите хоть 62 это как в монобанке 62, или как в Альфе ?
И как с кэшбэком, это как деньги, или бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода ?
62,деньги, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода - все как в монобанке
Востаннє редагувалось vollena71
в Чет 04 лип, 2019 15:17, всього редагувалось 1 раз.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:09
vollena71 написав:
62,бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода - все как в монобанке
В монобанке не бонусами дают, а деньгами. Бонусы - это типа кешью от аллы или приватовская клубничка.
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Amid
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:15
vollena71 написав:
все как в монобанке
Тільки кишмиш більший на кредитні...поки що.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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