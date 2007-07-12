Flamingo написав:
Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 16:50
Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:03
Додано: Чет 04 лип, 2019 05:09
А-банк снова лихорадит.
Вчера не успел порадоваться, что вернули комиссию, которую неправомочно списали при переброске с КДВ на Универсальную без кредлимита.
Сегодня решил эти деньги (возвращенную комиссию) перебросить на кредитку (погасить часть задолженности). Фиг вам. Пишет "Недостатньо коштів". И так два раза.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:21
Re: А-Банк
Всем привет
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??
И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:35
Заходите в віддлення і відкриваєте...на халяву.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:52
скрин первого числа обычно выкладывают
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:53
Та скажите хоть 62 это как в монобанке 62, или как в Альфе ?
И как с кэшбэком, это как деньги, или бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода ?
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:58
62,деньги, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода - все как в монобанке
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 04 лип, 2019 15:17, всього редагувалось 1 раз.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:09
Re: А-Банк
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:15
Re: А-Банк
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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