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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1277127812791280>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:50

  Flamingo написав:
  lwa написав:
  Oktawa написав:Подскажите, кнопка «переоформить» сейчас работает? Завтра депозит заканчивается 6 ти месячный, хотелось бы его переоформить на годовой.

нет.
открыть новый депо так же нет возможности :D

Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.

Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(
egorek
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:03

  egorek написав:
  Flamingo написав:
  lwa написав:нет.
открыть новый депо так же нет возможности :D

Не знаю как в десктопной версии, но новые депо без проблем открываются в аппликухе.

Вот только кнопки "переоформить" в приложении нет(

Моё сообщение было ответом именно по поводу не возможности ОТКРЫТИЯ депо.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 05:09

А-банк снова лихорадит.
Вчера не успел порадоваться, что вернули комиссию, которую неправомочно списали при переброске с КДВ на Универсальную без кредлимита.
Сегодня решил эти деньги (возвращенную комиссию) перебросить на кредитку (погасить часть задолженности). Фиг вам. Пишет "Недостатньо коштів". И так два раза.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:21

Re: А-Банк

Всем привет :mrgreen:
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??

И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого :roll:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:35

  Igor3777 написав:Всем привет :mrgreen:
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??

И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого :roll:

Заходите в віддлення і відкриваєте...на халяву. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:52

  Igor3777 написав:Всем привет :mrgreen:
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??

И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого :roll:

скрин первого числа обычно выкладывают
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Igor3777 написав:Всем привет :mrgreen:
А что это за "«Зелена»" такая ?
Для открытия что нужно, депозит как и раньше ??

И какие у них кэшбэки можно выбрать на данный месяц к примеру, бросьте скрин, мож есть у кого :roll:

Заходите в віддлення і відкриваєте...на халяву. :)


Та скажите хоть 62 это как в монобанке 62, или как в Альфе ?
И как с кэшбэком, это как деньги, или бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:58

  Igor3777 написав:Та скажите хоть 62 это как в монобанке 62, или как в Альфе ?
И как с кэшбэком, это как деньги, или бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода ?

62,деньги, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода - все как в монобанке
Востаннє редагувалось vollena71 в Чет 04 лип, 2019 15:17, всього редагувалось 1 раз.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:09

Re: А-Банк

  vollena71 написав:62,бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода - все как в монобанке

В монобанке не бонусами дают, а деньгами. Бонусы - это типа кешью от аллы или приватовская клубничка.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:15

Re: А-Банк

  vollena71 написав:все как в монобанке

Тільки кишмиш більший на кредитні...поки що.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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