исправила
но ключевое слово - все как в монобанке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:18
исправила
но ключевое слово - все как в монобанке
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:20
судя по отзывам - индивидуальный подход, у кого-то и наоборот
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51
Re: А-Банк
За поповнення карти моно через Р2р так і знімає комісію?
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:53
З Уні на моно є комісія, з КДВ на моно немає.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 лип, 2019 19:58
Re: А-Банк
Покупал в розетке бухло, написало алкоголь. Интересует если бы платил монобанкой, то прошло бы как продукты?
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:07
А я покупал водичку тама
Покупка (ROZETKA UA(30000562), KYIV, UKR,MCC 5045)
... делайте хоть что-нибудь!
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