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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1277127812791280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:18

  Amid написав:
  vollena71 написав:62,бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода - все как в монобанке

В монобанке не бонусами дают, а деньгами. Бонусы - это типа кешью от аллы или приватовская клубничка.

исправила
но ключевое слово - все как в монобанке
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:20

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:все как в монобанке

Тільки кишмиш більший на кредитні...поки що.

судя по отзывам - индивидуальный подход, у кого-то и наоборот
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51

Re: А-Банк

За поповнення карти моно через Р2р так і знімає комісію?
maxstar
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:53

  maxstar написав:За поповнення карти моно через Р2р так і знімає комісію?

З Уні на моно є комісія, з КДВ на моно немає.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 19:58

Re: А-Банк

Покупал в розетке бухло, написало алкоголь. Интересует если бы платил монобанкой, то прошло бы как продукты?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 20:07

  andreyiskra написав:Покупал в розетке бухло, написало алкоголь. Интересует если бы платил монобанкой, то прошло бы как продукты?

А я покупал водичку тама :mrgreen:
Покупка (ROZETKA UA(30000562), KYIV, UKR,MCC 5045)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:33

Re: А-Банк

Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств

Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 09:54

  maxstar написав:Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств

Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно

А з КДВ ?
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:02

  maxstar написав:Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств

Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно

А что, можно как-то бесплатно перекинуть сюда с Привата? С универсалки?
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