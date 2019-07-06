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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 15:18
Amid написав: vollena71 написав:
62,бонусы, от какой суммы выводить и что с ними можно делать после вывода - все как в монобанке
В монобанке не бонусами дают, а деньгами. Бонусы - это типа кешью от аллы или приватовская клубничка.
исправила
но ключевое слово - все как в монобанке
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:20
Квесторе_поверніться написав: vollena71 написав:
все как в монобанке
Тільки кишмиш більший на кредитні...поки що.
судя по отзывам - индивидуальный подход, у кого-то и наоборот
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51
За поповнення карти моно через Р2р так і знімає комісію?
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maxstar
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Додано: Чет 04 лип, 2019 16:53
maxstar написав:
За поповнення карти моно через Р2р так і знімає комісію?
З Уні на моно є комісія, з КДВ на моно немає.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 04 лип, 2019 19:58
Покупал в розетке бухло, написало алкоголь. Интересует если бы платил монобанкой, то прошло бы как продукты?
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andreyiskra
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Додано: Чет 04 лип, 2019 20:07
andreyiskra написав:
Покупал в розетке бухло, написало алкоголь. Интересует если бы платил монобанкой, то прошло бы как продукты?
А я покупал водичку тама
Покупка (ROZETKA UA(30000562), KYIV, UKR,MCC 5045)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 07 лип, 2019 09:33
Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств
Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно
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maxstar
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Додано: Нед 07 лип, 2019 09:54
maxstar написав:
Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств
Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно
А з КДВ ?
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Doda
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Додано: Нед 07 лип, 2019 10:02
maxstar написав:
Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств
Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно
А что, можно как-то бесплатно перекинуть сюда с Привата? С универсалки?
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M-Audio
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