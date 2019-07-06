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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:43
mustbe написав: M-Audio написав:
А что, можно как-то бесплатно перекинуть сюда с Привата? С универсалки?
Можно было сто лет назад
Но пишут же, что бесплатный транзит закончился только сейчас. Значит был не сто лет назад, вот и интересуюсь. С "транзитом" ладно, пусть закончился (хотя вместе с ним закончились и мои регулярные переводы в этот банк, и остатки на счетах, и, думаю, не только мои). Но возможность просто переводить сюда деньги с привата была бы полезна и без транзита.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:23
M-Audio написав:
Но пишут же, что бесплатный транзит закончился только сейчас.
Ерунду пишут, бывает
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:38
Doda написав: maxstar написав:
Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств
Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно
А з КДВ ?
Работает
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