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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 12:43
mustbe написав: M-Audio написав:
А что, можно как-то бесплатно перекинуть сюда с Привата? С универсалки?
Можно было сто лет назад
Но пишут же, что бесплатный транзит закончился только сейчас. Значит был не сто лет назад, вот и интересуюсь. С "транзитом" ладно, пусть закончился (хотя вместе с ним закончились и мои регулярные переводы в этот банк, и остатки на счетах, и, думаю, не только мои). Но возможность просто переводить сюда деньги с привата была бы полезна и без транзита.
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:23
M-Audio написав:
Но пишут же, что бесплатный транзит закончился только сейчас.
Ерунду пишут, бывает
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mustbe
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Додано: Нед 07 лип, 2019 13:38
Doda написав: maxstar написав:
Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств
Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно
А з КДВ ?
Работает
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maxstar
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Додано: Нед 07 лип, 2019 14:11
Что это за банк такой, смесь привата и моно?)))
Персонал один и тот же))
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Додано: Нед 07 лип, 2019 14:32
подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...
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Додано: Нед 07 лип, 2019 15:08
IMPRINTER написав:
подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...
Приват переплюнуть сложно. У моей жены как-то спросили в чём она была одета, при посещении отделения.
Может у Вас группу крови спрашивали?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 07 лип, 2019 15:11
Фантом написав: IMPRINTER написав:
подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...
Приват переплюнуть сложно. У моей жены как-то спросили в чём она была одета, при посещении отделения.
Может у Вас группу крови спрашивали?
Ну фотка при получении карты у них осталась, ото и стебутся
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 07 лип, 2019 15:14
M-Audio написав:
А что, можно как-то бесплатно перекинуть сюда с Привата? С универсалки?
до тех.робіт на початку червня без проблем. Достатньо було поповнити уні абанку в приватівському терміналі, тільки після вводу суми замість готівки взяти Сплатити картою і вставити уні привату. Перекидало власні кошти без жодної комісії з приватівської уні. Та і зараз повинно працювати, просто немає сильно сенсу, хіба гасити уні абанку, а транзит вже не зробиш
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