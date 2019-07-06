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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1278127912801281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 12:43

  mustbe написав:
  M-Audio написав:А что, можно как-то бесплатно перекинуть сюда с Привата? С универсалки?

Можно было сто лет назад

Но пишут же, что бесплатный транзит закончился только сейчас. Значит был не сто лет назад, вот и интересуюсь. С "транзитом" ладно, пусть закончился (хотя вместе с ним закончились и мои регулярные переводы в этот банк, и остатки на счетах, и, думаю, не только мои). Но возможность просто переводить сюда деньги с привата была бы полезна и без транзита.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:23

  M-Audio написав:Но пишут же, что бесплатный транзит закончился только сейчас.

Ерунду пишут, бывает
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:38

  Doda написав:
  maxstar написав:Официально появилось
P2P перевод через сторонние сервисы других банков
1% за счет собственных средств, 4% за счет кредитных средств

Закончился бесплатный транзит перевода денег с Привата на Моно

А з КДВ ?

Работает
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:11

Re: А-Банк

Что это за банк такой, смесь привата и моно?)))
Персонал один и тот же))
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:32

подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:08

  IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...

Приват переплюнуть сложно. У моей жены как-то спросили в чём она была одета, при посещении отделения.
Может у Вас группу крови спрашивали? :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:11

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...

Приват переплюнуть сложно. У моей жены как-то спросили в чём она была одета, при посещении отделения.
Может у Вас группу крови спрашивали? :D

Ну фотка при получении карты у них осталась, ото и стебутся :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:14

  M-Audio написав:А что, можно как-то бесплатно перекинуть сюда с Привата? С универсалки?


до тех.робіт на початку червня без проблем. Достатньо було поповнити уні абанку в приватівському терміналі, тільки після вводу суми замість готівки взяти Сплатити картою і вставити уні привату. Перекидало власні кошти без жодної комісії з приватівської уні. Та і зараз повинно працювати, просто немає сильно сенсу, хіба гасити уні абанку, а транзит вже не зробиш
Forest_lightning
 
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