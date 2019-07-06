|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:57
Flamingo написав: guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...
Так в чем жесть то?
Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать.
Есть же несколько способов поднять лимит. Можно через сайт. А можно через горячку. Вот там, я так понимаю, и бывает АнтиресТно
.
Если через сайт поднимать, то могут позвонить сами.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1617
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16247
|2308296
|
|
|34602
|4272061
|
|
|72999
|8793716
|
|