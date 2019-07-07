Додано: Пон 08 лип, 2019 02:28

guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав: подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ... подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...

Так в чем жесть то?

Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать. Так в чем жесть то?Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать.

у меня выпало типа на выборочную проверку ... и фотку с паспортом покажи, в чат кинь- так еще говрит, что-то вы не похожи - говорю люди на 16 лет с момента получения паспорта могут ищмениться ... зафзафоткался с заграном - вроде устроило ее и на все вопросы ответь еще ... по брату поднял - на его тел пришло смс, чтоб позвонил на 7776, звоню ... тоже допрос с пристрастием - что тока не спрашивали и когла у него ДР и когда у жены и всё что можно ... так что не всегда так как вы сказали ... до этого подывал у примата - все было как раз именно так "Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать"