Flamingo написав:
Есть же несколько способов поднять лимит. Можно через сайт. А можно через горячку. Вот там, я так понимаю, и бывает АнтиресТно .
Если через сайт поднимать, то могут позвонить сами.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:57
Если через сайт поднимать, то могут позвонить сами.
Додано: Пон 08 лип, 2019 02:28
у меня выпало типа на выборочную проверку ... и фотку с паспортом покажи, в чат кинь
- так еще говрит, что-то вы не похожи - говорю люди на 16 лет с момента получения паспорта могут ищмениться ... зафзафоткался с заграном - вроде устроило ее и на все вопросы ответь еще ... по брату поднял - на его тел пришло смс, чтоб позвонил на 7776, звоню ... тоже допрос с пристрастием - что тока не спрашивали и когла у него ДР и когда у жены и всё что можно ... так что не всегда так как вы сказали ... до этого подывал у примата - все было как раз именно так "Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать"
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|