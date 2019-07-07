Додано: Пон 08 лип, 2019 19:15

Я пытался поменять лимит, когда они переходили на "новый процессинг".Получилось его поменять аж на второй день. Моя заявка, естественно, попала на доппроверку. Звоню,время после 21-00, грят Гестапо уже не работает, звоните утром. Позвонил на след. день,грят давай селфи, не подошло, сделал новое.Второе селфи устроило, видать. Лимит изменили. Но!Карту заблокировали. Разблокировать ток в отделении можно. Приехал в отделение спустя две недели.Там сказали, разблокировать не получиться, мы можем ток перевыпустить новую. Выпустили зеленую, кредлим на месте).

Вывод для себя сделал такой: эту карту носить в портмоне одну очень опасно) тем более за границей)

Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...