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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1279128012811282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:57

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...

Так в чем жесть то?
Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать.

Есть же несколько способов поднять лимит. Можно через сайт. А можно через горячку. Вот там, я так понимаю, и бывает АнтиресТно :).

Если через сайт поднимать, то могут позвонить сами.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 02:28

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...

Так в чем жесть то?
Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать.


у меня выпало типа на выборочную проверку ... и фотку с паспортом покажи, в чат кинь

Зображення

- так еще говрит, что-то вы не похожи - говорю люди на 16 лет с момента получения паспорта могут ищмениться ... зафзафоткался с заграном - вроде устроило ее и на все вопросы ответь еще ... по брату поднял - на его тел пришло смс, чтоб позвонил на 7776, звоню ... тоже допрос с пристрастием - что тока не спрашивали и когла у него ДР и когда у жены и всё что можно ... так что не всегда так как вы сказали ... до этого подывал у примата - все было как раз именно так "Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать"
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:29

IMPRINTER,
И правда, жесть лютейшая.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:15

Re: А-Банк

Я пытался поменять лимит, когда они переходили на "новый процессинг".Получилось его поменять аж на второй день. Моя заявка, естественно, попала на доппроверку. Звоню,время после 21-00, грят Гестапо уже не работает, звоните утром. Позвонил на след. день,грят давай селфи, не подошло, сделал новое.Второе селфи устроило, видать. Лимит изменили. Но!Карту заблокировали. Разблокировать ток в отделении можно. Приехал в отделение спустя две недели.Там сказали, разблокировать не получиться, мы можем ток перевыпустить новую. Выпустили зеленую, кредлим на месте).
Вывод для себя сделал такой: эту карту носить в портмоне одну очень опасно) тем более за границей)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:49

  _Slava_ написав:Я пытался поменять лимит, когда они переходили на "новый процессинг".Получилось его поменять аж на второй день. Моя заявка, естественно, попала на доппроверку. Звоню,время после 21-00, грят Гестапо уже не работает, звоните утром. Позвонил на след. день,грят давай селфи, не подошло, сделал новое.Второе селфи устроило, видать. Лимит изменили. Но!Карту заблокировали. Разблокировать ток в отделении можно. Приехал в отделение спустя две недели.Там сказали, разблокировать не получиться, мы можем ток перевыпустить новую. Выпустили зеленую, кредлим на месте).
Вывод для себя сделал такой: эту карту носить в портмоне одну очень опасно) тем более за границей)

А мне подонки за пополнение своего финансового телефона заблочили все карты. Иди говорит в отделение мол не правильно на допросе отвечал.Вы говорю в своём уме,что я не знаю свою дату рождения или фио? Так город обесточен,куда я пойду? А ничем не могу помочь. 4-го депо на кдв лёг и я соответственно тоже ничего с ним сделать не могу.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01

Импри,
Поднимал по жене инет лимит.
Да, вы правы.
5 фото в чат скинул, два разворота паспорта....
25 мин времени.
guntherhouse777
 
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