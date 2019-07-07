Flamingo написав:
Есть же несколько способов поднять лимит. Можно через сайт. А можно через горячку. Вот там, я так понимаю, и бывает АнтиресТно .
Если через сайт поднимать, то могут позвонить сами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 19:57
Если через сайт поднимать, то могут позвонить сами.
Додано: Пон 08 лип, 2019 02:28
у меня выпало типа на выборочную проверку ... и фотку с паспортом покажи, в чат кинь
- так еще говрит, что-то вы не похожи - говорю люди на 16 лет с момента получения паспорта могут ищмениться ... зафзафоткался с заграном - вроде устроило ее и на все вопросы ответь еще ... по брату поднял - на его тел пришло смс, чтоб позвонил на 7776, звоню ... тоже допрос с пристрастием - что тока не спрашивали и когла у него ДР и когда у жены и всё что можно ... так что не всегда так как вы сказали ... до этого подывал у примата - все было как раз именно так "Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать"
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Додано: Пон 08 лип, 2019 19:15
Re: А-Банк
Я пытался поменять лимит, когда они переходили на "новый процессинг".Получилось его поменять аж на второй день. Моя заявка, естественно, попала на доппроверку. Звоню,время после 21-00, грят Гестапо уже не работает, звоните утром. Позвонил на след. день,грят давай селфи, не подошло, сделал новое.Второе селфи устроило, видать. Лимит изменили. Но!Карту заблокировали. Разблокировать ток в отделении можно. Приехал в отделение спустя две недели.Там сказали, разблокировать не получиться, мы можем ток перевыпустить новую. Выпустили зеленую, кредлим на месте).
Вывод для себя сделал такой: эту карту носить в портмоне одну очень опасно) тем более за границей)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Пон 08 лип, 2019 19:49
А мне подонки за пополнение своего финансового телефона заблочили все карты. Иди говорит в отделение мол не правильно на допросе отвечал.Вы говорю в своём уме,что я не знаю свою дату рождения или фио? Так город обесточен,куда я пойду? А ничем не могу помочь. 4-го депо на кдв лёг и я соответственно тоже ничего с ним сделать не могу.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01
Импри,
Поднимал по жене инет лимит.
Да, вы правы.
5 фото в чат скинул, два разворота паспорта....
25 мин времени.
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