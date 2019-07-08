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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1279128012811282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 19:57

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...

Так в чем жесть то?
Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать.

Есть же несколько способов поднять лимит. Можно через сайт. А можно через горячку. Вот там, я так понимаю, и бывает АнтиресТно :).

Если через сайт поднимать, то могут позвонить сами.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 02:28

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:подымал интернет-лимит ... это был просто жесть .. такое даже примат не учинял ...

Так в чем жесть то?
Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать.


у меня выпало типа на выборочную проверку ... и фотку с паспортом покажи, в чат кинь

Зображення

- так еще говрит, что-то вы не похожи - говорю люди на 16 лет с момента получения паспорта могут ищмениться ... зафзафоткался с заграном - вроде устроило ее и на все вопросы ответь еще ... по брату поднял - на его тел пришло смс, чтоб позвонил на 7776, звоню ... тоже допрос с пристрастием - что тока не спрашивали и когла у него ДР и когда у жены и всё что можно ... так что не всегда так как вы сказали ... до этого подывал у примата - все было как раз именно так "Зашел в иб, изменил цифру, 5 сек.-и можно юзать"
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:29

IMPRINTER,
И правда, жесть лютейшая.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:15

Re: А-Банк

Я пытался поменять лимит, когда они переходили на "новый процессинг".Получилось его поменять аж на второй день. Моя заявка, естественно, попала на доппроверку. Звоню,время после 21-00, грят Гестапо уже не работает, звоните утром. Позвонил на след. день,грят давай селфи, не подошло, сделал новое.Второе селфи устроило, видать. Лимит изменили. Но!Карту заблокировали. Разблокировать ток в отделении можно. Приехал в отделение спустя две недели.Там сказали, разблокировать не получиться, мы можем ток перевыпустить новую. Выпустили зеленую, кредлим на месте).
Вывод для себя сделал такой: эту карту носить в портмоне одну очень опасно) тем более за границей)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:49

  _Slava_ написав:Я пытался поменять лимит, когда они переходили на "новый процессинг".Получилось его поменять аж на второй день. Моя заявка, естественно, попала на доппроверку. Звоню,время после 21-00, грят Гестапо уже не работает, звоните утром. Позвонил на след. день,грят давай селфи, не подошло, сделал новое.Второе селфи устроило, видать. Лимит изменили. Но!Карту заблокировали. Разблокировать ток в отделении можно. Приехал в отделение спустя две недели.Там сказали, разблокировать не получиться, мы можем ток перевыпустить новую. Выпустили зеленую, кредлим на месте).
Вывод для себя сделал такой: эту карту носить в портмоне одну очень опасно) тем более за границей)

А мне подонки за пополнение своего финансового телефона заблочили все карты. Иди говорит в отделение мол не правильно на допросе отвечал.Вы говорю в своём уме,что я не знаю свою дату рождения или фио? Так город обесточен,куда я пойду? А ничем не могу помочь. 4-го депо на кдв лёг и я соответственно тоже ничего с ним сделать не могу.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:01

Импри,
Поднимал по жене инет лимит.
Да, вы правы.
5 фото в чат скинул, два разворота паспорта....
25 мин времени.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:27

Что-то у вас всех вообще какая-то печаль. У меня обошлось одной фотографией. А вот пару лет назад я даже жалобу оставлял на невозможность поддержки поднять лимит в течение трех суток.

Вообще не понимаю, эти все гестаповцы (вернее, те, кто придумывает необходимость такие процедур для этой операции) понимают, что тем самым они снижают безопасность, а не поднимают её? Вот лично я уже давно выставляю лимит интернет-операций на достаточно высокий уровень сразу после получения новой карты, и никогда его не уменьшаю и не отключаю. Потому что у меня давно уже нет уверенности в том, что, когда он действительно понадобится, мне удастся его быстро поднять или установить. А "окно" для проведения операции может быть очень небольшим, например, оплата с трудом "отловленных" билетов в течение 15-30 минут, или срочный переброс на другую карту (которая есть с собой) для снятия наличных. Всё это случается очень не часто. Может быть, раз в полгода-год. А всё остальное время мои приватовские и абанковские карты не защищены от потенциальных злодеев. Именно и только по причине "улучшенного механизма защиты". Вот на "моно" у меня лимит пожизненно нулевой, поскольку я убедился в возможности оперативно и беспрепятственно поднять его при первой необходимости.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 21:37

продовжував короткий депозит до року
оскільки в АБ ІБ не було зеленої кнопки "Переоформити", а лише кнопка "Відміна" - гватував чат-ланівців десь 2 год (чи вони мене)
я їм свої скріни - що кнопки немамє а вони меніі свої - що кнопка є.
секас по телефону єтіть

в кінці кінців осилив баранів, але депозит, що був відкритий через ІБ став відкритий через відділення

отака фігня малята.
:mrgreen:

незабутні абанчиківські враження на все життя
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:00

  greenozon написав:продовжував короткий депозит до року
оскільки в АБ ІБ не було зеленої кнопки "Переоформити", а лише кнопка "Відміна" - гватував чат-ланівців десь 2 год (чи вони мене)
я їм свої скріни - що кнопки немамє а вони меніі свої - що кнопка є.
секас по телефону єтіть

в кінці кінців осилив баранів, але депозит, що був відкритий через ІБ став відкритий через відділення

отака фігня малята.
:mrgreen:

незабутні абанчиківські враження на все життя

Вас тепер ще на побачення у відділення запросити мають, щоб Ви договір підписали. Може це в них тепер така тактика по загону за супутніми послугами...
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:23

Re: А-Банк

Почалося! Не могу снять деньги с закончившегося вчера депозита. После нажатия кнопки выплатить - выбрасывает ошибку: "Увага: Неотслеживаемая ошибка". Деньги снять не дает... (
arkavs
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