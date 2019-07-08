Додано: Пон 08 лип, 2019 20:27

Что-то у вас всех вообще какая-то печаль. У меня обошлось одной фотографией. А вот пару лет назад я даже жалобу оставлял на невозможность поддержки поднять лимит в течение трех суток.



Вообще не понимаю, эти все гестаповцы (вернее, те, кто придумывает необходимость такие процедур для этой операции) понимают, что тем самым они снижают безопасность, а не поднимают её? Вот лично я уже давно выставляю лимит интернет-операций на достаточно высокий уровень сразу после получения новой карты, и никогда его не уменьшаю и не отключаю. Потому что у меня давно уже нет уверенности в том, что, когда он действительно понадобится, мне удастся его быстро поднять или установить. А "окно" для проведения операции может быть очень небольшим, например, оплата с трудом "отловленных" билетов в течение 15-30 минут, или срочный переброс на другую карту (которая есть с собой) для снятия наличных. Всё это случается очень не часто. Может быть, раз в полгода-год. А всё остальное время мои приватовские и абанковские карты не защищены от потенциальных злодеев. Именно и только по причине "улучшенного механизма защиты". Вот на "моно" у меня лимит пожизненно нулевой, поскольку я убедился в возможности оперативно и беспрепятственно поднять его при первой необходимости.