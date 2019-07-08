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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 08:49
Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.
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melkh
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:57
melkh написав:
Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.
та ладно. во все дедовские времена и неделю назад все было ок. их просто колбасит последнее время. потихоньку выхожу отсюда. жаль... (((
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arkavs
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:50
arkavs написав: melkh написав:
Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.
та ладно. во все дедовские времена и неделю назад все было ок. их просто колбасит последнее время. потихоньку выхожу отсюда. жаль... (((
А я наоборот, скирдую на столбик под 18,5%...
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jay2004
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:52
jay2004 написав: arkavs написав: melkh написав:
Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.
та ладно. во все дедовские времена и неделю назад все было ок. их просто колбасит последнее время. потихоньку выхожу отсюда. жаль... (((
А я наоборот, скирдую на столбик под 18,5%...
как вы сделали 18,5?
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логан1919
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:07
greenozon написав:
продовжував короткий депозит до року
оскільки в АБ ІБ не було зеленої кнопки "Переоформити", а лише кнопка "Відміна" - гватував чат-ланівців десь 2 год (чи вони мене)
я їм свої скріни - що кнопки немамє а вони меніі свої - що кнопка є.
секас по телефону єтіть
в кінці кінців осилив баранів, але депозит, що був відкритий через ІБ став відкритий через відділення
отака фігня малята.
незабутні абанчиківські враження на все життя
Браузер менять предлагали? С Хрома на Mozilla Firefox?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:24
А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:31
kreuz написав:
А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?
Пополняете карту универсальная через кассу, меняете через приложение на КДВ дол. , заказываете на следующий день и снимаете. Комиссий нет.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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