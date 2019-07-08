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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1281128212831284>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:49

Re: А-Банк

Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:57

  melkh написав:Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.

та ладно. во все дедовские времена и неделю назад все было ок. их просто колбасит последнее время. потихоньку выхожу отсюда. жаль... (((
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:50

  arkavs написав:
  melkh написав:Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.

та ладно. во все дедовские времена и неделю назад все было ок. их просто колбасит последнее время. потихоньку выхожу отсюда. жаль... (((


А я наоборот, скирдую на столбик под 18,5%...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:52

  jay2004 написав:
  arkavs написав:
  melkh написав:Бо треба було робити старим дідівським методом, не продовжувати, гроші кидають після 15:00 і все ок, а так розривайте довго і нудно.

та ладно. во все дедовские времена и неделю назад все было ок. их просто колбасит последнее время. потихоньку выхожу отсюда. жаль... (((


А я наоборот, скирдую на столбик под 18,5%...
как вы сделали 18,5?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:07

  greenozon написав:продовжував короткий депозит до року
оскільки в АБ ІБ не було зеленої кнопки "Переоформити", а лише кнопка "Відміна" - гватував чат-ланівців десь 2 год (чи вони мене)
я їм свої скріни - що кнопки немамє а вони меніі свої - що кнопка є.
секас по телефону єтіть

в кінці кінців осилив баранів, але депозит, що був відкритий через ІБ став відкритий через відділення

отака фігня малята.
:mrgreen:

незабутні абанчиківські враження на все життя

Браузер менять предлагали? С Хрома на Mozilla Firefox?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:24

Re: А-Банк

А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:31

  kreuz написав:А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?

Пополняете карту универсальная через кассу, меняете через приложение на КДВ дол. , заказываете на следующий день и снимаете. Комиссий нет.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:01

  jay2004 написав:
А я наоборот, скирдую на столбик под 18,5%...


Но теперь снимать только через отказ от продолжения, если они и эту возможность не прикроют...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:35

  логан1919 написав:
  jay2004 написав:
А я наоборот, скирдую на столбик под 18,5%...
как вы сделали 18,5?


Была ставка 17,5% на год (уже сейчас - 17%) и плюс давали 1% - за автопрологацию. Ну вот в сумме - 18,5%... :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 11:37

  arkavs написав:
  jay2004 написав:
А я наоборот, скирдую на столбик под 18,5%...


Но теперь снимать только через отказ от продолжения, если они и эту возможность не прикроют...


Пока скирдуемся, а проблемы будем решать - по мере их поступления (можем и кеды надеть в кассу :wink: ).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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