100% !!!
але в мене навпаки - я працюю в вогнелисі, то пропонували на Хромі, бо там все ну кров з носа працює...єтіть абанщики
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06
Re: А-Банк
100% !!!
але в мене навпаки - я працюю в вогнелисі, то пропонували на Хромі, бо там все ну кров з носа працює...єтіть абанщики
+50грн !
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