100% !!!
але в мене навпаки - я працюю в вогнелисі, то пропонували на Хромі, бо там все ну кров з носа працює...єтіть абанщики
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06
Re: А-Банк
100% !!!
але в мене навпаки - я працюю в вогнелисі, то пропонували на Хромі, бо там все ну кров з носа працює...єтіть абанщики
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:03
Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ...
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:14
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:32
Интересно, у кого она не возникала?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 09 лип, 2019 13:33
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