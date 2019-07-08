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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06
vollena71 написав:
Браузер менять предлагали? С Хрома на Mozilla Firefox?
100% !!!
але в мене навпаки - я працюю в вогнелисі, то пропонували на Хромі, бо там все ну кров з носа працює...єтіть абанщики
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:03
Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ...
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:14
jay2004 написав:
(можем и кеды надеть в кассу
).
Пришлось одевать кеды. В отделении закинули на кдв. По их словам- причина проблем в новом закупленном ПЗ
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:32
Квесторе_поверніться написав:
Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ...
Анастасія
Данная ошибка возникает не во всех случаях, я уже передала ошибку ответственным сотрудникам
Интересно, у кого она не возникала?
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:33
vollena71 написав:
Интересно, у кого она не возникала?
У операционистов в отделении
))
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:33
Flamingo написав: vollena71 написав:
Интересно, у кого она не возникала?
У операционистов в отделении
))
У операционистов та же проблема. Был в 3х отделениях, в т.ч. общался с начальниками - у всех вылазит справка Фонда и только кнопка отмена. В итоге забрал депо под фонд
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:43
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ...
Анастасія
Данная ошибка возникает не во всех случаях, я уже передала ошибку ответственным сотрудникам
Интересно, у кого она не возникала?
Зауважив, що пролонгувався річний від 2 липня під 18%.
Так що 3 місячний пропускаю на інший 3 місяний термін.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:48
Oktawa написав: kreuz написав:
А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?
Пополняете карту универсальная через кассу, меняете через приложение на КДВ дол. , заказываете на следующий день и снимаете. Комиссий нет.
Дякую. А якщо з Альфи безготівково, то як саме? СЕП швидко заходить? Бо щось р2р стрьомно сюди, чи не треба бздо?
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