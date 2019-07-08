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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1281128212831284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 174
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06

Re: А-Банк

  vollena71 написав:Браузер менять предлагали? С Хрома на Mozilla Firefox?


100% !!!

але в мене навпаки - я працюю в вогнелисі, то пропонували на Хромі, бо там все ну кров з носа працює...єтіть абанщики
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:03

Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ... :(
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:14

  jay2004 написав: (можем и кеды надеть в кассу :wink: ).

Пришлось одевать кеды. В отделении закинули на кдв. По их словам- причина проблем в новом закупленном ПЗ
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:32

  Квесторе_поверніться написав:Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ... :(

Анастасія
Данная ошибка возникает не во всех случаях, я уже передала ошибку ответственным сотрудникам

Интересно, у кого она не возникала?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 13:33

  vollena71 написав:Интересно, у кого она не возникала?

У операционистов в отделении :)))
Flamingo
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змахує на грамотний загон вільних ІБ-них деполюдей на кріпацтво у відділок АБанки :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:33

  Flamingo написав:
  vollena71 написав:Интересно, у кого она не возникала?

У операционистов в отделении :)))


У операционистов та же проблема. Был в 3х отделениях, в т.ч. общался с начальниками - у всех вылазит справка Фонда и только кнопка отмена. В итоге забрал депо под фонд
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 16:43

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ... :(

Анастасія
Данная ошибка возникает не во всех случаях, я уже передала ошибку ответственным сотрудникам

Интересно, у кого она не возникала?

Зауважив, що пролонгувався річний від 2 липня під 18%.
Так що 3 місячний пропускаю на інший 3 місяний термін.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 17:48

  Oktawa написав:
  kreuz написав:А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?

Пополняете карту универсальная через кассу, меняете через приложение на КДВ дол. , заказываете на следующий день и снимаете. Комиссий нет.

Дякую. А якщо з Альфи безготівково, то як саме? СЕП швидко заходить? Бо щось р2р стрьомно сюди, чи не треба бздо?
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