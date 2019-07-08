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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:06
vollena71 написав:
Браузер менять предлагали? С Хрома на Mozilla Firefox?
100% !!!
але в мене навпаки - я працюю в вогнелисі, то пропонували на Хромі, бо там все ну кров з носа працює...єтіть абанщики
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:03
Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ...
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:14
jay2004 написав:
(можем и кеды надеть в кассу
).
Пришлось одевать кеды. В отделении закинули на кдв. По их словам- причина проблем в новом закупленном ПЗ
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:32
Квесторе_поверніться написав:
Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ...
Анастасія
Данная ошибка возникает не во всех случаях, я уже передала ошибку ответственным сотрудникам
Интересно, у кого она не возникала?
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Додано: Вів 09 лип, 2019 13:33
vollena71 написав:
Интересно, у кого она не возникала?
У операционистов в отделении
))
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:33
Flamingo написав: vollena71 написав:
Интересно, у кого она не возникала?
У операционистов в отделении
))
У операционистов та же проблема. Был в 3х отделениях, в т.ч. общался с начальниками - у всех вылазит справка Фонда и только кнопка отмена. В итоге забрал депо под фонд
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Додано: Вів 09 лип, 2019 16:43
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
Депо переоформити в А24 з 3 місяця на 12 місяця не пущає на етапі довідки про Фонд гарантування. Вискакує ця довідка і активна лише кнопка Відмінити.
Ось така ...
Анастасія
Данная ошибка возникает не во всех случаях, я уже передала ошибку ответственным сотрудникам
Интересно, у кого она не возникала?
Зауважив, що пролонгувався річний від 2 липня під 18%.
Так що 3 місячний пропускаю на інший 3 місяний термін.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 17:48
Oktawa написав: kreuz написав:
А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?
Пополняете карту универсальная через кассу, меняете через приложение на КДВ дол. , заказываете на следующий день и снимаете. Комиссий нет.
Дякую. А якщо з Альфи безготівково, то як саме? СЕП швидко заходить? Бо щось р2р стрьомно сюди, чи не треба бздо?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Вів 09 лип, 2019 22:13
kreuz написав: Oktawa написав: kreuz написав:
А як тут готівку занести, щоб на неї 5к доларів купити? На Авклад більше 50к не можна? Як тоді? Чи на Універсалку кидати, а з неї купувати так само на доларову Уні і це буде без комісії? Тоді через який мінімальний депо можна вийти у готівковий долар, 3 місяці?
Пополняете карту универсальная через кассу, меняете через приложение на КДВ дол. , заказываете на следующий день и снимаете. Комиссий нет.
Дякую. А якщо з Альфи безготівково, то як саме? СЕП швидко заходить? Бо щось р2р стрьомно сюди, чи не треба бздо?
Р2р сюда на УНИ залетает за секунды. Правда смотря какими сервисами слать. Пользую моню - шик, блеск, красота
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